تركيا: "تويتر" وافقت على إغلاق بعض الحسابات

قال مسؤول تركي كبير إن "تويتر" ستغلق بعض الحسابات في تركيا لكنها لن تفتح لها مكتباً في البلاد كما تطالب الحكومة. وأدلى المسؤول التركي بهذه التصريحات الليلة الماضية بعد محادثات بشأن النزاع الذي أدى إلى إغلاق الموقع أسبوعين.

ودعت السلطات التركية شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا، الثلاثاء، إلى فتح مكاتب لها على الأراضي التركية ودفع ضرائب، وسط خلاف مع موقع تويتر التي اتهمتها السلطات بالتهرب من الضرائب.

وقال وزير المالية محمد سيمسيك إن مواقع التواصل الاجتماعي تتهرب من دفع الضرائب بعملها في البلاد دون أن تفتح مكاتب فعلية لها، من دون أن يحدد موقع تويتر بالاسم.

وتأتي هذه التصريحات فيما التقى مسؤولون من شركة تويتر التي مقرّها سان فرانسيسكو، وعلى رأسهم كولين كرويل، رئيس السياسات العامة العالمية في تويتر، مع مسؤولين أتراك في مقر الرئاسة في أنقرة.

وعُقد أول لقاء بين الجانبين، الاثنين، ووصفه المسؤولون الأتراك بأنه "إيجابي".

وتعد هذه أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ أن حظرت أنقرة موقع تويتر الشهر الماضي بسبب تسريبات على مواقع شبكات التواصل تتهم المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالفساد، ووسط اتهامات الحكومة للشركة بتجاهل الأوامر القضائية بإزالة بعض الروابط التي تعتبرها غير قانونية.

وبأمر من الحكومة حجبت سلطة الاتصالات التركية في 20 مارس الماضي موقع تويتر الذي نشر عليه معارضون تسجيلات هاتفية مقرصنة توحي بتورّط أردوغان في فضيحة فساد واسعة النطاق.