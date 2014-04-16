حلف الأطلسي يعزز قوته الدفاعية غرب أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، أنه سينشر قوات جوية وبحرية وبرية إضافية في غرب أوروبا رداً على تأزم الأوضاع في أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء الـ28 في بروكسل: "اتفقنا اليوم على رزمة من الإجراءات العسكرية"، مضيفاً: "ستكون لدينا طائرات أكثر في الجو، وسفن أكثر في المياه، وجاهزية أكثر على الأرض"، كما سيتم "تعزيز ومراجعة" خطط الحلف الدفاعية.

ورفض راسموسن إضافة تفاصيل حول القوات التي سيتم نشرها ومكانها، ولكنه أضاف أنه ستكون هناك زيادة في عدد الطلعات الجوية فوق بحر البلطيق، وستتوجه سفن إضافية إلى هناك وإلى غرب البحر المتوسط.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ القرار "فوراً"، وستصدر قرارات أخرى لاحقاً.

ومع تصاعد التوتر في أوكرانيا، اتخذ حلف الأطلسي خطوات عدة، من ضمنها إرسال الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى دول البلطيق وبولندا.

وأكد راسموسن أن حلف الأطلسي سيدعم أي حليف يواجه تهديداً، وتتلاءم الخطوات المعلنة مع القانون الدولي من جهة ومع التزام الأطلسي باستراتيجيته الردعية من جهة ثانية.

ودعا راسموسن روسيا مجدداً إلى أن تكون "جزءاً من الحل" في أوكرانيا، ووقف زعزعة استقرارها، وسحب قواتها من الحدود، وإظهار أنها "لا تدعم" المتطرفين.

ورداً على سؤال حول تأثير القرار على المحادثات الرباعية في جنيف، الخميس، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا، قال راسموسن: "اتخذنا خطوات عسكرية نعتقد أنها ضرورية لتعزيز الردع"، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته "اتفقنا على أن الحل السياسي هو الطريقة الوحيدة للتقدم".