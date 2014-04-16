مدرعات ترفع العلم الروسي في شرق أوكرانيا

قال شهود عيان، إن 6 ناقلات جند مدرعة دخلت بلدة "سلافيانسك" في شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وأن الناقلة الأولى كانت ترفع علم روسيا.

وجلس عدد من الرجال المسلحين يرتدون زياً عسكرياً، ويبدو أنهم ناشطون موالون لروسيا على سقف كل ناقلة، ووقفت العربات أمام مجلس المدينة الذي يحتله انفصاليون.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر صحافية، أن 3 مدرعات خفيفة على الأقل، ترفع العلم الروسي، وشاحنة تنقل رجالا بأسلحتهم وبدون شارات، تفيد عن انتمائهم، عبرت صباح، اليوم، مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية أن مسلحين موالين لروسيا أسروا عسكريين أوكرانيين اثنين في منطقة لوغانسك في شرق البلاد الناطق بالروسية.



واشارت الوزارة الى ان "الرهينتين"، وهما ضابط وجندي، اعتقلهما "متطرفون" الثلاثاء بعدما توقفا قرب بلدة كراسنيي لوش لاصلاح اليتهما، وتم اقتيادهما الى مكان مجهول.

وقالت الاستخبارات الأوكرانية إنها اعترضت اتصالات تفيد بأن القيادات العسكرية الروسية في شرق البلاد أصدرت أوامر للمقاتلين الموالين للكرملين بـ"إطلاق النار للقتل" بعدما باشرت كييف عملية عسكرية لطردهم.

وجاء في بيان للاستخبارات الأوكرانية أن الاتصالات التي اعترضتها "تبين أن ضباطا نظاميين في الاستخبارات العسكرية الروسية يقودون بكل وضوح عمليات التآمر في شرق أوكرانيا، وأصدروا أوامر بإطلاق النار للقتل ضد الجنود الأوكرانيين".

ومن ناحية أخرى، قالت متحدثة باسم المجلس البلدي لمدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن 20 على الأقل من الانفصاليين الموالين لروسيا سيطروا على المبنى.

وأضافت أن الرجال مسلحون لكنهم لم يتقدموا بأي مطالب.