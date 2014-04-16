موالون لروسيا يستولون على 6 مدرعات أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن المسلحين الموالين لروسيا استولوا على ست مدرعات أوكرانية أرسلتها كييف إلى بلدة كراماتورسك الشرقية لإخماد الحركة الانفصالية.

وقالت الوزارة إن السكان المحليين حاصروا في البداية قافلة المدرعات التي "استولى عليها المتطرفون" بعد ذلك. وأضافت أن المسلحين نقلوا قافلة المدرعات إلى مدينة سلافيانسك شرق أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما توجه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، صباح الأربعاء، إلى جنيف حيث يلتقي الخميس نظراءه الأوروبي والأوكراني والروسي لعقد اجتماع يفترض أن يحل أزمة أوكرانيا.

وهذه المباحثات بين كيري ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني اندري ديشتشيتسا، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ستكون صعبة.

وتريد موسكو فرض "فيدرالية" في أوكرانيا ترى فيها حكومة كييف تهديداً بتفكيك البلاد على خلفية اختبار القوة في شرق البلاد بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات المسلحة الأوكرانية.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أن أوكرانيا "على شفير حرب أهلية"، لكن المسؤولين "أعربا عن الأمل في أن يعطي لقاء جنيف إشارة واضحة لتعود الأوضاع سلمية"، بحسب الكرملين.

وفي حال فشل الاجتماع، هددت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على موسكو. ووفقاً للخارجية الأميركية، قد يعني ذلك استهداف المزيد من الأفراد، وحتى منع الوصول إلى بعض القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل المناجم والطاقة والخدمات المصرفية.