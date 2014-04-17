أوباما يهدد روسيا بعقوبات على وقع أزمة أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن روسيا بدأت تشعر بالفعل بأثر العقوبات التي فرضها الغرب عليها إثر ضم منطقة القرم الأوكرانية، وأن موسكو يمكن أن تتوقع المزيد من العقوبات إذا صعدت دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأضاف أوباما، في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي بي اس)، أمس الأربعاء، أنه "في كل مرة تتخذ فيها روسيا مثل هذه الخطوات التي تستهدف زعزعة استقرار أوكرانيا وتنتهك سيادتها فإنه ستكون هناك عواقب".

وتحدث أوباما عن الأزمة في أوكرانيا -التي يلقي فيها باللوم بشكل مباشر على موسكو- عشية اجتماع في جنيف ستحاول فيه روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نزع فتيل المواجهة.

وأكد مسؤولون أميركيون أنهم مستعدون لفرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا إذا فشلت المحادثات في تخفيف التوترات.

وحذر أوباما من أن قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليست فقط سيئة لأوكرانيا، بل على المدى ستكون سيئة لروسيا".

وأضاف أنه يعتقد أن روسيا لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة التي تتفوق عليها في القوات العسكرية. وقال الرئيس الأميركي "لسنا في حاجة إلى حرب".