بوتين يعترف بنشر قوات روسية في القرم أثناء الاستفتاء

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وللمرة الأولى بأن القوات الروسية كانت موجودة في شبه جزيرة القرم قبل وخلال إجراء الاستفتاء حول انضمام شبه الجزيرة الأوكرانية إلى روسيا.

وقال بوتين: "هدفنا كان ضمان شروط حرية الاقتراع"، مضيفا "وقف جنودنا خلف قوات الدفاع المحلية. تصرفوا بشكل صحيح، بحزم ومهنية".

وأضاف في لقاء تلفزيوني أجاب خلاله على أسئلة عبر الهاتف من المشاهدين "كان علينا اتخاذ خطوات لا يمكن تجنبها كي لا تتطور الأحداث مثلما تتطور حاليا في جنوب شرق أوكرانيا، بالطبع قواتنا وقفت وراء قوات الدفاع الذاتي في القرم".