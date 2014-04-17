لافروف يعلن عن اتفاق لنزع فتيل التوتر في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في جنيف، الخميس، وضم كلاً من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انتهى إلى اتفاق ينفذ على مراحل لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الرباعي أن هذا الاتفاق ينص خصوصاً على نزع أسلحة المجموعات المسلحة غير الشرعية في أوكرانيا وعلى إخلاء المباني التي تحتلها هذه المجموعات.

وقال: "كل المجموعات المسلحة غير الشرعية يجب أن تنزع أسلحتها، وكل المباني المحتلة بشكل غير شرعي يجب أن تعاد إلى أصحابها الشرعيين، وكل الطرقات، وكل الساحات، وكل الأماكن العامة في المدن الأوكرانية يجب أن يتم تحريرها".

وينصّ الاتفاق الذي توصل إليه لافروف مع نظرائه الأميركي جون كيري والأوروبية كاثرين آشتون والأوكراني اندريي ديشتشيتسا، على صدور عفو عام عن كل الذين يحترمون تفعيل القرار، باستثناء "أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم جسيمة"، بحسب الوزير الروسي.

من جانبه، هدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا بفرض "مزيد من العقوبات" عليها إذا لم يتم إحراز تقدم في نزع فتيل التوتر في الأزمة الأوكرانية.



وقال كيري للصحافيين إنه "إذا لم نر تقدماً لن يكون أمامنا من خيار سوى فرض عقوبات إضافية". ورحب الوزير الأميركي بالاتفاق الذي توصل اليه والذي سيتم تطبيقه على مراحل.

وأكد لافروف من جهة ثانية أن بلاده ليست لديها "أي رغبة" في إرسال قوات إلى أوكرانيا، وذلك بعدما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدات ضمنية باللجوء إلى القوة في أوكرانيا. وقال الوزير الروسي: "ليس لدينا أي رغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. هذا الأمر ضد مصالحنا الجوهرية".

ونصّ البيان أيضاً على أنه "يجب نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير المشروعة وينبغي إعادة كل المباني التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق إلى أصحابها المشروعين".

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أن اتفاق جنيف يجب أن يطبق في "غضون أيام".