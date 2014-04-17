مقتل موالين لروسيا بإطلاق نار شرق أوكرانيا

أكد وزير الداخلية الأوكراني أرسن أفاكوف، اليوم الخميس، أن 3 من الانفصاليين الموالين لروسيا قتلوا في إطلاق نار اندلع الليلة الماضية في بلدة ماريوبول المطلة على بحر أزوف.

وأوضح على صفحته في موقع فيسبوك "وفقاً لبيانات أولية فإن 3 مهاجمين قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح، بينما تم اعتقال 63".

وقالت وكالة "إنترفاكس" إن إطلاق النار تفجر بعد أن حاول الانفصاليون اقتحام القاعدة وتوقف في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان إن حشداً من محتجين مسلحين مؤيدين لروسيا وصلوا إلى القاعدة وطالبوا جنود الحرس الوطني بمساندة تمردهم على الحكومة الأوكرانية الجديدة المؤيدة للغرب.

وأضاف البيان أنه عندما رفض الحشد التفرق وحاولوا دخول القاعدة أطلق جنود الحرس الوطني الرصاص في الهواء.

ويأتي هذا، قبل ساعات من اجتماع في جنيف لبحث الأزمة الأوكرانية بمشاركة وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأميركا.

كما يأتي غداة فشل الجيش الأوكراني في استعادة السيطرة على مناطق شرقية باتت بأيدي الموالين لروسيا، حيث تكبدت القوات الأوكرانية هزائم متتالية الأربعاء أمام مجموعات مسلحة حول سلافيانسك، التي تعد آخر مدينة في سلسلة المناطق التي سيطر عليها عناصر موالون لروسيا منذ السبت.