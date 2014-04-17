مواجهات في مجلس الأمن حول "حقوق الإنسان" في أوكرانيا

شهد مجلس الأمن مواجهة جديدة حول تقرير عن حقوق الإنسان في أوكرانيا، حيث انتقد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين التقرير.

وأكد أنه منحاز ولا يعكس بطريقة عادلة وضع سكان البلد الناطقين بالروسية. فيما طالبت واشنطن ولندن وباريس الحكومة الروسية بوقف تدخلها في الشؤون الأوكرانية .

يأتي هذا في حين من المتوقع أن يلتقي وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس في جنيف، بحثاً عن مخرج لخفض حدة الأزمة الأوكرانية غداة فشل الجيش الأوكراني في استعادة السيطرة على مناطق شرقية باتت بأيدي متمردين موالين لروسيا.