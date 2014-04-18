انفصاليو أوكرانيا يعلنون عدم التزامهم باتفاق جنيف

أعلن أحد مسؤولي الانفصاليين في "جمهورية دونيتسك" الأوكرانية أنهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالاتفاق الذي وقع، أمس الخميس، في جنيف والذي لم "يتم التوقيع عليه باسمهم" ويصرون على نيتهم تنظيم استفتاء حول حكم ذاتي.

وصرح دنيس بوشيلين أحد "وزراء" حكومة هذه "الجمهورية" المعلنة من طرف واحد للصحافيين في دونيتسك، أن الانفصاليين يوافقون على إخلاء المباني التي يحتلونها كما ينص الاتفاق، لكن على السلطات الأوكرانية الموالية لأوروبا "أولا أن تغادر المباني التي تحتلها بشكل غير شرعي منذ الانقلاب الذي قامت به".

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في جنيف أمس الخميس، وضم كلاً من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انتهى إلى اتفاق ينفذ على مراحل لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الرباعي أن هذا الاتفاق ينص خصوصاً على نزع أسلحة المجموعات المسلحة غير الشرعية في أوكرانيا وعلى إخلاء المباني التي تحتلها هذه المجموعات.



