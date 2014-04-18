لقاء جنيف يثمر اتفاقا حول أوكرانيا.. وأميركا متشائمة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في جنيف أمس الخميس، وضم كلاً من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انتهى إلى اتفاق ينفذ على مراحل لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الرباعي أن هذا الاتفاق ينص خصوصاً على نزع أسلحة المجموعات المسلحة غير الشرعية في أوكرانيا وعلى إخلاء المباني التي تحتلها هذه المجموعات.

كما ينص الاتفاق الذي توصل إليه لافروف مع نظرائه، الأميركي جون كيري والأوروبية كاثرين آشتون والأوكراني اندريي ديشتشيتسا، على صدور عفو عام عن كل الذين يحترمون مفاعيل القرار، باستثناء "أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم جسيمة"، بحسب الوزير الروسي.

وأكد لافروف من جهة ثانية أن بلاده ليست لديها "أي رغبة" في إرسال قوات إلى أوكرانيا، وذلك بعدما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدات ضمنية باللجوء إلى القوة.

في المقابل، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن عدم ثقته بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بين المفاوضين الأربعة بشأن الأزمة الأوكرانية، ملوحاً بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو في حال تأزمت الأمور.

