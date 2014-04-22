بايدن يحذر روسيا من "عزلة أكبر" بسبب أوكرانيا

صرح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في كييف أن على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا، والتوقف عن "دعم رجال يختبئون خلف أقنعة" في شرقها، وإلا فإنها قد تواجه "مزيداً من العزلة".

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي ارسيني ياتسينيوك: "كنا واضحين: روسيا تجازف بتحمل تكاليف إضافية ومزيد من العزلة".

وتابع: "حان وقت التوقف عن الكلام والبدء بالعمل (...)، يجب أن نشهد إجراءات تتخذ بلا تأخير، فالوقت ثمين".

وأضاف بايدن: "البعض يريد تقطيع أوصال أوكرانيا"، مكرراً أن بلاده تقف "إلى جانب الشعب الأوكراني وأوكرانيا موحدة".

وأبرمت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، في جنيف اتفاقاً ينص على نزع أسلحة المجموعات غير الشرعية وإخلاء المباني المحتلة، سواء من طرف الموالين للغرب في كييف أو الانفصاليين في الشرق.

لكن الاتفاق بقي حبراً على ورق؛ حيث وسع الانفصاليون سيطرتهم لتشمل مبان عامة جديدة الاثنين.

وطلب بايدن من روسيا "سحب قواتها من الحدود"، حيث احتشدت بإقرار موسكو، وبالتوقف عن "دعم رجال يختبئون خلف أقنعة" في إشارة إلى الانفصاليين شرقاً.

وكرر أن الولايات المتحدة لن تقر "أبداً" ضم القرم إلى روسيا. وأوضح: "لا يحق لأي دولة الاستيلاء على أراض دولة أخرى".