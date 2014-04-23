تهديد أميركي لروسيا مع احتقان الوضع في أوكرانيا

أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء بـ"قلقه العميق" إزاء عدم اتخاذ موسكو "إجراءات إيجابية" كافية لنزع فتيل التوتر في الأزمة الأوكرانية، كما أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية.

وأضاف المسؤول أن كيري هدد أيضا لافروف بفرض "عقوبات مشددة" على موسكو إذا لم تبادر إلى تحقيق تقدم على صعيد تطبيق اتفاق جنيف الذي أبرم الأسبوع الماضي وينص خصوصا على نزع أسلحة المجموعات المسلحة غير الشرعية وإخلاء المباني التي تحتلها هذه المجموعات، سواء تلك الموالية للغرب في كييف أو الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، قد صرح الثلاثاء، في كييف أن على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا، والتوقف عن "دعم رجال يختبئون خلف أقنعة" في شرقها، وإلا فإنها قد تواجه "مزيداً من العزلة".

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي ارسيني ياتسينيوك: "كنا واضحين: روسيا تجازف بتحمل تكاليف إضافية ومزيد من العزلة".

وتابع: "حان وقت التوقف عن الكلام والبدء بالعمل (...)، يجب أن نشهد إجراءات تتخذ بلا تأخير، فالوقت ثمين".

وأضاف بايدن: "البعض يريد تقطيع أوصال أوكرانيا"، مكرراً أن بلاده تقف "إلى جانب الشعب الأوكراني وأوكرانيا موحدة".



