واشنطن تتهم روسيا بزعزعة استقرار أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا بأنها لم تقم بـ"أي خطوة" لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الأسبوع الماضي لنزع فتيل التوتر في أوكرانيا. وقال كيري في تصريح في مقر وزارته بواشنطن إن السلطات الانتقالية في كييف التزمت "منذ اليوم الأول" بالتعهدات التي قطعتها في اتفاق جنيف، متهماً روسيا ببذل "أقصى جهودها من أجل تخريب العملية الديمقراطية" في أوكرانيا.

إلى ذلك، أشار كيري إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر اقتراباً من فرض المزيد من العقوبات على روسيا بالقول إن الوقت يوشك أن ينفد أمام روسيا لتغيير سياستها في أوكرانيا.

وفي تعليقات حادة بشكل غير معتاد اتهم كيري روسيا باستخدام الدعاية لإخفاء ما تحاول أن تفعله على أرض الواقع في شرق أوكرانيا، وهو زعزعة استقرار تلك المنطقة وتقويض الانتخابات الأوكرانية المقررة الشهر القادم.

ويأتي اتهام كيري لموسكو بعيد تحميل الرئيس الأميركي باراك أوباما روسيا مسؤولية فشل اتفاق جنيف. وقال أوباما خلال زيارة إلى طوكيو "كان هناك احتمال بأن تسلك روسيا طريق المنطق بعد الاجتماع في جنيف. لم نر حتى الآن على الأقل من جانبهم احتراماً لروح اتفاق جنيف أو لمضمونه الحرفي"، ملوحاً بعقوبات جديدة بحق موسكو في حال استمرت في تجاهل الاتفاق ولم تعمد إلى التصرف بشكل "أكثر عقلانية".

وشنت السلطات الأوكرانية الخميس هجوماً واسعاً ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في معقلهم في مدينة سلافيانسك في شرق البلاد، فيما ردت موسكو بإطلاقها مناورات عسكرية جديدة على الحدود مع الجمهورية السوفيتية السابقة.