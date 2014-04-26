الدول السبع تشدد الخناق على روسيا بعقوبات جديدة

أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أنها قررت فرض عقوبات جديدة على روسيا، بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، في حين أفاد مسؤول أميركي كبير أن هذه العقوبات قد تفرض اعتباراً من الاثنين.

وقالت الدول السبع في بيان مشترك "لقد اتفقنا الآن على أننا سنتحرك سريعاً لفرض عقوبات إضافية على روسيا". وأضافت أنه "بالنظر إلى الحاجة الملحة لتأمين فرصة حصول اقتراع ديمقراطي ناجح وسلمي في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في أوكرانيا، فقد تعهدنا التحرك بشكل عاجل لتكثيف العقوبات المحددة الأهداف والتدابير الرامية لزيادة تكاليف أعمال روسيا".

إلى ذلك، أشاد البيان بـ"ضبط النفس" الذي تحلت به الحكومة الانتقالية في كييف في تعاملها مع المسلحين الموالين لروسيا، الذين استولوا على مبانٍ رسمية في شرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه "في المقابل، لم تتخذ روسيا أي إجراءات ملموسة لدعم اتفاق جنيف"، متهماً موسكو بأنها "لم تدعم علناً الاتفاق، ولا دانت أعمال الموالين الانفصاليين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، ولا دعت الناشطين المسلحين إلى أن يخلوا سلمياً المباني الحكومية التي احتلوها وأن يلقوا أسلحتهم".

كما أكد البيان أنه بدلاً من ذلك، استمرت روسيا في تصعيد التوتر عبر تشديد لهجتها التهديدية تجاه أوكرانيا وإجرائها مناورات عسكرية على الحدود مع جارتها. وجددت مجموعة الدول السبع إدانتها لضم روسيا شبه جزيرة القرم، مؤكدة عدم اعترافها بهذا الضم.