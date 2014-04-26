طائرات روسية انتهكت مجال أوكرانيا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أن طائرات روسية انتهكت "مراراً" خلال الساعات الـ24 الماضية المجال الجوي الأوكراني، مطالبة موسكو بخفض حدة التوتر مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارين "بوسعي أن أؤكد أنه خلال الساعات الـ24 الماضية دخلت طائرات روسية مراراً المجال الجوي الأوكراني"، مضيفاً "ندعو الروس إلى أن يأخذوا فوراً إجراءات لخفض حدة التوتر".

وأضاف المتحدث أن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل حاول الاتصال هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي شويغو للتباحث معه حول الأزمة الأوكرانية، إلا أن الجانب الروسي لم يرد حتى الساعة على طلب الوزير الأميركي. بالمقابل أجرى رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف الخميس، بحسب ما أعلن الكولونيل وارين الذي لم يدلِ بأي تفاصيل عن فحوى المكالمة.

وهددت موسكو هذا الأسبوع بالتدخل عسكرياً في أوكرانيا للدفاع عن مصالحها ومصالح السكان الأوكرانيين المتحدرين من أصول روسية، وأرفقت تهديدها بمناورات عسكرية على طول حدودها مع جارتها شارك فيها على الأخص سلاح الجو الروسي.