أوباما يهدد روسيا بعقوبات جديدة لمواقفها في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الأحد، أن عقوبات دولية جديدة قد تفرض اعتبارا من غد الاثنين على روسيا لوقف "استفزازات" موسكو في شرق أوكرانيا.

وأضاف أوباما، خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا، أنه "من المهم اتخاذ تدابير جديدة لنفهم روسيا أنه يجب وقف الأعمال الرامية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

وحذر من أنه "طالما ستستمر روسيا في الاستفزاز بدلا من السعي إلى تسوية هذه المسألة سلميا وإلى نزع فتيل الأزمة، ستكون هناك عواقب ستزداد حدتها".

وكانت مجموعة السبع قررت أمس السبت توسيع العقوبات على موسكو بسبب تزايد حدة التوتر في شرق أوكرانيا، حيث لا يزال المتمردون يحتجزون فريقا من المراقبين العسكريين الدوليين.

وقال مسؤول أميركي إن "كل دولة ستقرر نوع العقوبات التي تريد فرضها". وأوضح أن "العقوبات الأميركية ربما تفرض اعتبارا من الاثنين".

ويلتقي دبلوماسيون من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاثنين القادم، في بروكسل، من أجل "تبني قائمة إضافية من المرحلة الثانية من العقوبات، ومنها تجميد أرصدة ومنع من السفر".