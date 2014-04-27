كييف: قلق أميركي من استفزاز القوات الروسية

أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي صباح السبت مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن قلقه إزاء تحركات القوات الروسية "المستفزة" على الحدود مع أوكرانيا.

وأفاد بيان للخارجية الأميركية أن كيري "عبر عن قلقه بشأن تحركات القوات الروسية المستفزة على الحدود الأوكرانية ودعم روسيا للانفصاليين وحربها الكلامية التي تقوض استقرار أوكرانيا وأمنها ووحدتها".

وأضاف البيان أن كيري طلب من روسيا "دعما لا مشروطا" لجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والحكومة الأوكرانية للإفراج عن 13 مراقبا للمنظمة "احتجزوا رهائن من قبل انفصاليين مؤيدين لروسيا في سلافيانسك" بشرق أوكرانيا.

كما دعا الوزير الأميركي موسكو إلى "أن تدعم علنا الجهود الأوكرانية بدلا من التهكم منها".

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق عن الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة أميركية.

وقالت الخارجية الروسية إن لافروف أكد من جانبه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد في أوكرانيا.