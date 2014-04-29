روسيا.. عقوبات أوروبية على قائد الجيش والمخابرات

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس أركان الجيش الروسي ومدير الاستخبارات العسكرية ضمن 15 شخصية جديدة تشملها العقوبات الجديدة، بعد أن كان حظر منح تأشيرات على عدد من الشخصيات الروسية.

وكشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء لائحة الأشخاص الذين يعتبرهم "مسؤولين عن أعمال تهدد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا" وتتضمن أيضا أسماء زعماء مجموعات انفصالية في شرق أوكرانيا.

وكانت اليابان حظرت منح تأشيرات لـ 23 شخصاً، اليوم الثلاثاء، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تنفيذاً لقرار توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا.

ولم تكشف وزارة الخارجية اليابانية عن أسماء الأشخاص الذين تشملهم العقوبات الجديدة، بينما قال مسؤول بوزارة الخارجية إن قائمة اليابان تستند إلى القوائم التي أعدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

