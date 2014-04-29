عودة قوات روسيا لثكناتها بعد مناورات قرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن الوضع في أوكرانيا ما زال خطيرا، رغم أن موسكو أكدت لها أن قواتها لن تجتاح أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أعلن أن القوات الروسية التي أجرت مؤخرا تدريبات بالقرب من شرق أوكرانيا عادت إلى ثكناتها.

وقال شويغو بحسب بيان لوزارة الدفاع إن "روسيا أجبرت على إجراء مناورات واسعة قرب الحدود مع أوكرانيا، في مواجهة إمكان القيام بعمل عسكري أوكراني ضد المدنيين".

وأضاف شويغو "ما إن أعلنت السلطات الأوكرانية أنها لن تستخدم الوحدات العسكرية النظامية ضد السكان العزل، حتى عادت القوات الروسية إلى ثكناتها".

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت في وقت سابق الاثنين عن شويغو قوله إن زيادة لم يسبق لها مثيل حدثت في النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية أثناء المواجهة بشأن أوكرانيا، وحث نظيره الأميركي على المساعدة في "تهدئة التصريحات".

وقالت الوكالات إن شويغو أبلغ هيغل هاتفياً أن روسيا منفتحة على الاتصالات مع كل الأطراف سعياً لخفض التوتر.

ومن جانبه، نقل البنتاغون تأكيد شويغو خلال المكالمة الهاتفية مع هيغل "أن القوات الروسية لن تجتاح أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي إنه خلال هذا الاتصال، اعتبر وزير الدفاع الأميركي أن الوضع لا يزال "خطيرا"، مجددا دعوة روسيا إلى "وضع حد لنفوذها الذي يزعزع الاستقرار في أوكرانيا".