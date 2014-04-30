الجيش الأوكراني في حالة استنفار لمواجهة أي غزو روسي

أعلن الرئيس الأوكراني الانتقالي، أولكسندر تورتشينوف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية "في حالة استنفار شامل" للقتال في حال حصول غزو من قبل القوات الروسية المحتشدة عند الحدود.

وأكد أيضا أن على أوكرانيا "منع انتشار الإرهاب" إلى مناطق أخرى في شرق البلاد.

وقال تورتشينوف إن "قواتنا المسلحة في حالة استنفار شامل للقتال"، مشيرا إلى أن "خطر أن تشن روسيا حربا ضد أوكرانيا حقيقي".

وتتزامن تصريحات تورتشينوف مع تقدم محدود للجيش الأوكراني والشرطة في إطار العملية العسكرية الهادفة إلى منع توسع سيطرة الانفصاليين على المدن الشرقية.

وكان تورتشينوف أعلن منذ أسابيع عدة أن القوات الأوكرانية في حالة استنفار، إلا أن شيئا لم يظهر تعزيز الجهوزية على الأرض.

ونشرت روسيا حوالي 40 ألفا من قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا في مارس الماضي، وكانت أعلنت في البداية أنها حركت قواتها لإجراء تدريبات فقط، إلا أنها عادت وتحدثت الأسبوع الماضي عن استعدادها للرد على العملية العسكرية الأوكرانية ضد الناشطين الموالين لروسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد "حقه" بإرسال قوات إلى أوكرانيا.

أما كييف وواشنطن فتتهمان موسكو بإرسال قوات خاصة إلى شرق أوكرانيا لقيادة الحراك الانفصالي الذي استطاع حتى الآن السيطرة على 14 مدينة وبلدة.

من جانب آخر، قال تورتشينوف أمام اجتماع حكومي إن "هدفنا الأساسي هو منع الإرهاب من الانتشار من منطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى مناطق أخرى".

وأشار إلى إجراءات أعلن عنها قبل يوم لتشكيل "ميليشيات محلية تضم متطوعين في كل منطقة" في شرق البلاد لمساعدة قوات الجيش والشرطة.

وقال إنه يخشى حصول "أعمال تخريب" من جانب روسيا خلال احتفالات مطلع مايو.