أوكرانيا: الملحق العسكري الروسي غير مرغوب فيه

أوقفت أوكرانيا الأربعاء الملحق العسكري الروسي في كييف الذي تتهمه بالتجسس واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية وزع على وسائل الإعلام المحلية.

وقالت الخارجية الأوكرانية إن "الملحق العسكري في السفارة الروسية في أوكرانيا اعتبر شخصا غير مرغوب فيه إثر سلوك لا ينسجم مع صفته الدبلوماسية"، وهي صيغة تستخدم للإشارة الى أنشطة تجسس.

وأضافت أن الدبلوماسي الروسي الذي لم تكشف اسمه "أوقف" الأربعاء من جانب أجهزة الأمن الأوكرانية من دون تفاصيل إضافية.

وتابع البيان الذي نقلته وكالة "إنترفاكس" أن الدبلوماسي "سيغادر أوكرانيا في أقرب وقت".