متظاهرون يهاجمون مقر النيابة في شرق أوكرانيا

شنّ حوالي 300 متظاهر موالين لروسيا، اليوم الخميس، هجوماً على مقر النيابة الإقليمية في دونيتسك بشرق أوكرانيا، وسقط أربعة شرطيين جرحى على الاقل.



ورشق المهاجمون المبنى بالحجارة، في وقت كان مئة شرطي من قوات مكافحة الشغب يدافعون عن المقر، وردوا باستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وتعرض شرطيون للضرب ونزع أسلحتهم بيد الحشد الذي كان يهتف "فاشيون! فاشيون!".



هذا.. ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إلى إجراء محادثات بين كييف والانفصاليين في جنوب شرق أوكرانيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية، خلال زيارة لبيرو "تعتقد روسيا أن مثل هذا الحوار يمكن ترتيبه بين السلطات في كييف ومعارضيهم في المناطق الأخرى في البلاد تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وكانت كييف وضعت الأربعاء قواتها المسلحة في حالة استنفار قصوى في محاولة لمنع انتشار التمرد الانفصالي الموالي لروسيا في مناطق أخرى من شرق أوكرانيا، وقال الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف إن القوات المسلحة الأوكرانية "في حالة استنفار شامل" للقتال في حال حصول غزو من قبل القوات الروسية المحتشدة عند الحدود.

في المقابل، ردت موسكو بدعوة كييف إلى "أن توقف فوراً استخدام هذه اللهجة العدائية التي ترمي إلى ترهيب شعبها". وفي خطوة من شأنها زيادة التوتر، أعلنت الخارجية الأوكرانية أنه تم الأربعاء "توقيف" الملحق العسكري الروسي في كييف و"اعتبر شخصاً غير مرغوب فيه".