أوباما وميركل يحذران موسكو من أزمة أوكرانيا

دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، روسيا إلى المساهمة في إطلاق سراح مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجزين في سلافيانسك، شرق أوكرانيا.

وقال أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "على روسيا أن تعمل على الإفراج عنهم فورا".

وشدد أوباما وميركل على تفضيلهما تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

ويُحتجز حاليا 7 خبراء عسكريون، أربعة ألمان وبولندي ودنماركي وتشيكي، في سلافيانسك لدى القوات الموالية لروسيا، وذلك بعد أن أوقفوا في منطقة دونيتسك، حيث كانوا في زيارة تفقدية بدعوة من أوكرانيا في إطار اتفاقات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن إجراءات الثقة والأمن.

وأكد وزير الخارجية الألماني، فرنك فالتر شتاينماير، إثر لقاء مع نظيره السويسري ديدييه بولخالتر، الذي يتولى حاليا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن المفاوضات التي تجرى لإطلاق سراحهم أصبحت "في مرحلة دقيقة".

ومن جانبها، حذرت ميركل في المؤتمر الصحافي مع أوباما، من أن أوروبا على استعداد لإطلاق "المرحلة 3" من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وقالت المستشارة الألمانية "نحن مستعدون لمثل هذه المرحلة التي قمنا بالإعداد لها".