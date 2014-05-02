انفصاليون: إسقاط مروحية للجيش شرق أوكرانيا

أعلن مسؤولون اوكرانيون ان مروحية عسكرية أسقطت، اليوم الجمعة، خلال هجوم على مشارف سلافيانسك التي يسيطر عليها انفصاليون في شرق البلاد ومقتل الطيار على متنها.



وأعلن وزير الداخلية ارسين افاكوف على صفحته على فيسبوك مقتل الطيار ، مؤكدا بذلك معلومات اعلنها الانفصاليون في وقت سابق، كما أكدت اجهزة الامن بدورها اسقاط المروحية.

وكانت مروحية عسكرية بإطلاق النيران في ضواحي مدينة "سلافيانسك" معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، قبل أن يتمكنوا من إسقاطها، بحسب انفصاليين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن انفصاليين موالين لروسيا في المدينة قولهم إن قوات الجيش الأوكراني بدأت عملية واسعة النطاق لاستعادة المدينة التي يسيطرون عليها.

كما صرحت المتحدثة باسم الانفصاليين لـ"فرانس برس" أنه "هجوم شامل"، مؤكدة أنه تم إسقاط مروحية تابعة للجيش الأوكراني.

وأضاف المسلحون أن انفجارات ضخمة سمعت قرب سلافيانسك في ظل إطلاق صفارات الإنذار.

ومنذ أكثر من أسبوعين وسلافيانسك خارجة عن سيطرة السلطات في كييف وفيها يحتجز الانفصاليون مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



