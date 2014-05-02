روسيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن حول أوكرانيا

طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي على خلفية الأزمة الأوكرانية، ومن المفترض أن يعقد في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في نيويورك، بحسب دبلوماسيين.

وأوضح الدبلوماسيون أن الطلب الروسي جاء على خلفية "التصعيد الخطير للعنف في شرق أوكرانيا".

وهذا الاجتماع هو الـ13 منذ بدء الأزمة الأوكرانية، ولم تؤد أي من الاجتماعات الرسمية السابقة، أو جلسات المشاورات إلى أي موقف موحد من مجلس الأمن حول هذا الملف.

وشنت أوكرانيا، فجر الجمعة، عملية عسكرية على سلافيانسك، المعقل الانفصالي الموالي لروسيا، حيث سقط لها جنديان، وأثارت رداً غاضباً من روسيا التي رأت أن العملية التي تنفذها كييف تجر أوكرانيا إلى "الكارثة".

وفي أوديسا، جنوب البلاد، اعتدى موالون لروسيا على موالين لكييف، وأصيب نحو عشرة أشخاص بجروح.