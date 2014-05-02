موسكو: العملية العسكرية شرق أوكرانيا ستقود لـ"كارثة"

استنكرت موسكو، اليوم الجمعة، العملية العسكرية التي تستهدف المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا في سلافيانسك شرق أوكرانيا معتبرة أنها تجر أوكرانيا "إلى الكارثة"، ودعت الغرب إلى العدول عن "سياساته الهدامة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "كما حذرنا مراراً، فإن الزج بالجيش ضد الشعب جريمة وستجر أوكرانيا إلى الكارثة".

وعبرت الخارجية عن "سخطها بعد بدء عملية انتقامية في سلافيانسك بمشاركة عناصر من حركة برافي سكتور" القومية المتطرفة شبه العسكرية. وأضافت "كما ندعو بحزم الغرب إلى التخلي عن سياساته الهدامة إزاء أوكرانيا".

وأضاف بيان الخارجية أن "الجيش الأوكراني يستخدم مدرعات ومروحيات قتالية ويشن ضربات جوية ضد المحتجين"، مؤكدة أن بين المهاجمين "أجانب يتكلمون الإنجليزية".

وتابع البيان: "من المعروف أن ما يسمى بمنظمات عسكرية خاصة لا تعمل في الخارج بدون موافقة وزارة الخارجية الأميركية".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنه عبر دعمها سلطات كييف "تتحمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولية كبرى ويعرقلان بحكم الأمر الواقع الطريق أمام حل سلمي للأزمة".

وخلصت إلى القول: "نطالب بحزم بأن يعدل الغرب عن سياسته الهدامة حيال أوكرانيا".