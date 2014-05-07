بوتين: موسكو سحبت قواتها من الحدود مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن موسكو سحبت قواتها من الحدود مع أوكرانيا وسط مخاوف غربية من احتمال غزو عسكري روسي وشيك للجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال بوتين عقب لقاء مع نظيره السويسري الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بوركهالتر "قيل لنا باستمرار إن قواتنا القريبة من الحدود الأوكرانية تثير مخاوف، لقد سحبنا تلك القوات، اليوم لا وجود للقوات على الحدود الأوكرانية ولكنها موجودة في الأماكن التي تجري فيها تدريباتها المعتادة".

من جانبه قال الانفصاليون في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إنهم سيدرسون دعوة فلاديمير بوتين لتأجيل استفتاء على استقلال المنطقة خلال اجتماع لجمعيتهم الشعبية غدا الخميس.

وقال دينيس بوشيلين زعيم جهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد "سنبحث ذلك غداً في جمعية الشعب".

وأضاف "نكن خالص الاحترام للرئيس بوتين، إذا كان يرى أن هذا ضروري فسوف نبحثه بالطبع".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأربعاء، الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا إلى إرجاء الاستفتاء المقرر في 11 مايو حول "إعلان استقلال جمهورية" دونيتسك.

وقال في مؤتمر صحافي إثر لقائه رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بوركهالتر "نطلب من ممثلي جنوب شرق أوكرانيا إرجاء الاستفتاء المقرر في 11 مايو لتوفير الظروف الضرورية للحوار".