الانفصاليون مصرون على الاستفتاء بشرق أوكرانيا

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك وسلافيانسك، اليوم الخميس، أنهم سينظمون الاستفتاء على الاستقلال في موعده الأحد المقبل في شرق أوكرانيا رغم دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تأجيله.

وقال دنيس بوتشيلين، قائد جمهورية دونيتسك الانفصالية، إن الاستفتاء على الاستقلال "سيجري في 11 مايو الجاري".

وقالت ستيلا خوروتشيفا، المتحدثة باسم رئيس بلدية سلافيانسك، الذي عينه دعاة الاستقلال في المدينة التي تشكل معقلا لهذه الحركة، إن الاستفتاء سيجري في 11 مايو.

أوروبا تحذر

من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب إجراء ذلك الاستفتاء، حيث أعلنت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أن إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا الأحد "سيزيد من تدهور الوضع" في البلاد، وذلك بعد إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا إبقاء الاستفتاء في موعده رغم طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرجاءه.

وقالت ماجا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أمام صحافيين في بروكسل "نشدد بقوة على ضرورة عدم تنظيم الاستفتاء، لأنه سيزيد من تدهور الوضع ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد".