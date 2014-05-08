روسيا تصف أمين عام الحلف الأطلسي بالأعمى

أعلنت وكالة إيتار تاس للأنباء اليوم الخميس أن وزارة الخارجية الروسية أشارت إلى أن الأمين العام لحلف الأطلسي أندرس فو راسموسن "أعمى"، بعدما كتب أنه لا يرى أي علامة على أن روسيا تسحب قواتها من على حدود أوكرانيا.

ويتناقض بيان راسموسن الذي نشر على صفحته على موقع "تويتر" مع تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من نفس اليوم.

وأشارت الوكالة نقلاً عن وزارة الخارجية قولها "نقترح أن يطلع المكفوفون على التصريح الذي أدلى به الرئيس (بوتين) في 7 مايو."

وكان بوتين دعا أمس الأربعاء الانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى تأجيل استفتاء على وضع المنطقة التي تسكنها أغلبية ناطقة بالروسية وقال إن موسكو سحبت قواتها من عند الحدود مع أوكرانيا. وقال بوتين إن القوات الروسية التي كانت منتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا خلال الأزمة قد تم سحبها. وكان انتشار تلك القوات قد أجج التوتر مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الروسي "كان يقال لنا دائماً إن قواتنا على الحدود الأوكرانية مبعث قلق. لقد سحبناها. اليوم هي ليست موجودة على الحدود الأوكرانية.. إنها موجودة في أماكن تجري فيها مهامها الاعتيادية بغرض التدريب."