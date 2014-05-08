واشنطن "قلقة" من صفقة بيع سفن حربية فرنسية لروسيا

أعرب مسؤولون أميركيون، اليوم الخميس، عن قلقهم بشأن صفقة بيع سفن حربية فرنسية إلى روسيا، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية فيكتوريا نولند أمام عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي قبل زيارة وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إلى واشنطن الأسبوع المقبل: "لقد أعربنا بشكل مستمر ودائم عن قلقنا بشأن هذه الصفقة حتى قبل التصرفات الروسية الأخيرة، وسنواصل ذلك".

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض إنه لا يتوقع لقاء ثنائياً بين باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء الاحتفالات بذكرى إنزال الحلفاء والتي سيشارك فيها الرئيسان في السادس من يونيو في منطقة النورماندي (فرنسا).

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كايتلين هايدن بعد أن تأكد مجيء بوتين إلى فرنسا، رغم الأزمة الخطرة في أوكرانيا، لوكالة "فرانس برس" أنه "ليس من المقرر عقد لقاء بين الرئيس أوباما والرئيس بوتين" في هذه المناسبة.

وأضافت: "نعرف أن فرنسا دعت كافة البلدان التي شاركت في النزاع" لإحياء الذكرى السبعين لإنزال 6 يونيو 1944 "ونحن لا نتوقع من فرنسا أن تسحب دعوتها لروسيا لهذا الحدث التاريخي وذكرى الحرب العالمية الثانية، بسبب ما يجري في أوكرانيا".

واستبعدت المتحدثة عقد لقاء على انفراد بين بوتين وأوباما في الوقت الحالي غير أنها لم تستبعد أن يلتقي الرئيسان في سياق الاحتفال.

ولاحظت "انهما سيكونان في الحدث ذاته لذلك لا يمكنني القول إنهما لن يتحادثا على الهامش كما هو الحال في كافة الأحداث المتعددة الأطراف".

