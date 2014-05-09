الرئيس الروسي في القرم.. وأميركا غاضبة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ظهر الجمعة، إلى القرم للمشاركة في احتفالات يوم النصر على ألمانيا في مدينة سيباستوبول القاعدة التاريخية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وفق ما نقلت وسائل إعلام حكومية روسية.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده أصبحت أقوى بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وتلك هي الزيارة الأولى لبوتين إلى شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا إثر استفتاء في مارس الماضي، لم تعترف به كييف والدول الغربية.

وقال بوتين في كلمة قصيرة بعد مشاهدة عرض عسكري في ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود "أنا متأكد أن عام 2014 سيسجل في سجلات بلادنا بأسرها كعام قررت فيه الأمم التي تعيش هنا بحزم أن تكون جنبا إلى جنب مع روسيا، مؤكدة على الإخلاص للحقيقة التاريخية وذاكرة أجدادنا".

وأضاف "هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا، لكننا سنتغلب على كل الصعاب لأننا معا، وهو ما يعني أننا أصبحنا أقوى".

ومن جانبه، انتقد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، زيارة الرئيس الروسي إلى القرم، مؤكدا أن النتيجة الوحيدة لهذه الزيارة ستكون "تصعيد التوتر".

وصرحت لورا لوكاس ماغنسن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي المعني بالسياسة الخارجية للرئيس أوباما قائلة: "لا نقبل بضم روسيا غير الشرعي للقرم. وهذه الزيارة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر".

وكان الرئيس الروسي شارك صباح اليوم باحتفالات النصر في الساحة الحمراء في موسكو.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السابق عن قلقها بشأن المعلومات التي تحدثت عن نية بوتين المشاركة في عرض القرم.