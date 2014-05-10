ضغط ألماني وفرنسي لإنجاح انتخابات أوكرانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان مشترك صدر السبت إن بلديهما سيتخذان الإجراءات المناسبة إذا لم تمض قدما انتخابات أوكرانيا في 25 مايو /أيار الجاري، وفقا لما هو مقرر.

وقالت ميركل في تصريحات للصحفيين عقب صدور البيان إنه إذا أخفقت انتخابات 25 مايو "فإننا مستعدون لاتخاذ عقوبات جديدة على روسيا".

وقالت ميركل وهولاند في بيانهما "إذا لم تجر انتخابات رئاسية معترف بها دوليا فسيؤدي ذلك حتما الى المزيد من زعزعة استقرار البلاد. اتفقت ألمانيا وفرنسا على أنه إذا حدث ذلك فستطبق عندئذ التبعات المناسبة وفقا لما حدده المجلس الأوروبي في 6 مارس 2014".

وهذه إشارة واضحة الى المرحلة الثالثة من العقوبات ضد روسيا -لاسيما العقوبات الاقتصادية- التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في السادس من مارس/آذار الماضي.

في الوقت نفسه، طالبت فرنسا وألمانيا جميع الأطراف بالبدء في نزع أسلحة القوات غير النظامية تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في موعد غايته 15 مايو/أيار. وطالبتا جميع الأطراف بوقف أعمال العنف.