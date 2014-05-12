روسيا تهدد بقطع الغاز عن أوكرانيا ابتداء من 3 يونيو

هددت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" الاثنين بوقف شحنات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا ابتداء من 3 يونيو، إذا لم تسدد كييف بحلول هذا التاريخ وبشكل مسبق ثمن شحنات الغاز عن الشهر المذكور.

وقال الكسي ميلر، الرئيس التنفيذي للشركة كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف "إذا لم تسدد أوكرانيا ثمن هذه الشحنات، فإن غابروم ستبلغ قبل الثالث من يونيو في الساعة 10,00 الجانب الأوكراني بحجم الغاز المسلم والذي ينبغي تسديد ثمنه مسبقاً. إذا لم يتم التسديد مسبقاً فإن أوكرانيا لن تحصل على أي كمية من الغاز في يونيو".

وأوضح ميلر أن موسكو ستسلم كييف الثلاثاء فاتورة الغاز عن شهر يونيو.

وقال مدفيديف "يمكنهم تسديد هذه الفاتورة قبل نهاية مايو. حتى الآن لا نلاحظ من جانب الأوكرانيين رغبة من هذا النوع، وهذا أمر مؤسف".

وشدد على "أنهم يملكون المال للقيام بهذا الأمر. نعلم أن أوكرانيا تلقت أموالاً في إطار القسم الأول من قرض صندوق النقد الدولي".

وأعلن البنك المركزي الأوكراني الأسبوع الفائت أن كييف تلقت قرضاً أول بقيمة 3,19 مليار دولار في إطار خطة مساعدتها من جانب صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها 17 مليار دولار.

ويهدد وقف شحنات الغاز الروسي لأوكرانيا باضطرابات في إمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز، على غرار ما حصل في العامين 2006 و2009.

ويستورد الاتحاد الأوروبي ربع حاجته إلى الغاز من روسيا، وتعبر نحو نصف هذه الكمية الأراضي الأوكرانية.