المجر تطالب بحكم ذاتي للمجريين في أوكرانيا

دعا فيكتر أوربان رئيس الوزراء المجري مع بداية فترته الرئاسية الثالثة، خلال كلمة ألقاها أمام برلمان، أوكرانيا إلى ضرورة إعطاء فرصة الحكم الذاتي للمجريين المقيمين في مناطق غرب أوكرانيا في محافظة "زاكريبات"، والسماح لهم بنيل الجنسية المزدوجة الأوكرانية والمجرية.

وبحسب رئيس الحكومة المجرية، فإن ما بين 170 ألفا إلى 200 ألف مجري يعيشون في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات المسؤول المجري على خلفية الاستفتاء الذي جرى في شرق أوكرانيا وصوت فيه حوالي 90 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم في محافظتي دونيتسك ولوغانسك، لصالح إعلان كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية دولتين ذواتي سيادة.

وتعتبر الأزمة التي تعصف بأوكرانيا، هي الأعنف منذ 22 عاما مرت على انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث تحولت البلاد إلى ساحة مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن من جهة، وروسيا من جهة ثانية.

وازداد الأمر تعقيدا بعد فرار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش المحسوب على روسيا في 22 شباط /فبراير الماضي، واستولت بعدها المعارضة الموالية للغرب على السلطة في كييف، والتي تشكك موسكو في شرعيتها، وعقب ذلك جرى انفصال القرم عن أوكرانيا وانضمامها الى روسيا الاتحادية.