الرئيس الأوكراني بالوكالة: لن نخضع لابتزاز روسيا

أكد رئيس أوكرانيا المؤقت أولكسندر تورتشينوف، اليوم الأربعاء، لدى افتتاحه حواراً وطنياً يهدف إلى خفض تصعيد الأزمة في بلاده، أن كييف لن تخضع "لابتزاز" المتمردين الذين "يملون إرادة" روسيا.

وقال "إن من يحملون السلاح ويخوضون حرباً على بلادهم، ويملون علينا إرادة بلد مجاور سيحاسبون أمام القانون. نحن لن نخضع للابتزاز".

وأضاف: "نحن على استعداد للاستماع إلى أهل الشرق لكن لا يجب إطلاق النار والنهب واحتلال المباني الإدارية".

وإلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا باتت "أقرب إلى حرب أهلية من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أجواء غير ملائمة لتنظيم انتخابات "حرة ومنصفة".

وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "عندما يقتل أوكرانيون أوكرانيين أعتقد أننا نكون أقرب إلى حرب أهلية من أي وقت مضى".

ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسية في أوكرانيا بتاريخ 25 مايو، وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية أمس الثلاثاء مقتل سبعة عسكريين أوكرانيين بقذائف مؤيدي روسيا في شرق أوكرانيا الذي يشهد منذ أسابيع تمرداً مسلحاً.

وبدأت قوات كييف منذ منتصف أبريل حملة عسكرية ضد الانفصاليين في الشرق، وتسعى في الآن ذاته الأربعاء إلى تنظيم "حوار وطني" بدعم من الغربيين لكن دون مشاركة الانفصاليين.

وأوضح لافروف "نعتقد أنه لكي ينجح الحوار الوطني، فإنه من الضروري تماماً ضمان المشاركة المتساوية لجميع المناطق في أوكرانيا".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن روسيا ليس لديها "أي نية" في إرسال قوات إلى شرق أوكرانيا.