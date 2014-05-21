الأمير تشارلز: بوتين يشبه هتلر في سلوكه

وصف الأمير البريطاني تشارلز، الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأن "سلوكه يشبه الزعيم النازي أدولف هتلر"، وذلك على خلفية السياسات التي تنتهجها روسيا في أوكرانيا، وعمليات إثارة الفوضى المتهمة بها.

ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية عن تشارلز، أمير ويلز، قوله لسيدة فقدت أقاربها في مذابح الهولوكوست النازية التي قام بها هتلر: "والآن بوتين يفعل نفس ما فعل هتلر".

وتقول الصحيفة إن "هذا التدخل النادر في السياسة من قبل الأمير تشارلز قد يسبب جدلاً في الساحة الدولية"، في الوقت الذي يواجه فيه الغرب انتقادات حادة لفشله في وقف روسيا عن ضم إقليم القرم، وهي أول عملية ضم تشهدها القارة الأوروبية أو محيطها منذ العام 1945.

وكان مراقبون قد قارنوا عملية ضم روسيا لإقليم القرم بقرار الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر بضم تشيكوسلوفاكيا وبولندا، مشيرين إلى استخدام القوات الخاصة المقنعة بشكل غير معلن في كلتا الحالتين.

وجاءت تصريحات الأمير تشارلز خلال جولة ملكية في كندا، حيث التقى السيدة في الوقت الذي كانت تحيط به العديد من وسائل الإعلام والمراسلين الصحافيين الذين تمكنوا من التقاط الكلمات.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير تشارلز بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا خلال احتفالات ما يسمى (D-Day) في السادس من يونيو المقبل، وهي مناسبة عسكرية مرتبطة بالحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع في حال أثار هذا التصريح جدلاً أن يلقي بظلاله على المكان والاحتفالية والحاضرين فيها.