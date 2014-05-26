"ملك الشوكولاتة" يعلن الفوز برئاسة أوكرانيا

أعلن الملياردير بيترو بوروشينكو فوزه بالرئاسة في أوكرانيا اليوم الأحد بعد أن أظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع حصوله على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات. وفي أول رد فعل له تعهد بوروشينكو بإنهاء الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا والانضمام إلى أوروبا.

وأظهرت استطلاعات الرأي حصول بوروشينكو قطب صناعة الحلوى، والذي يتمتع بخبرة طويلة في الحكومة على أكثر من 55% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي جاءت في المركز الثاني بنسبة تزيد قليلاً عن 12%.

وإذا تأكد ذلك من خلال النتائج التي ستعلن غدا الاثنين فلن تكون هناك حاجة لإجراء جولة إعادة في 15 يونيو القادم.

وقال بوروشينكو (48 عاما) في مؤتمر صحافي "كل الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات اكتملت في جولة واحدة، وأصبح للدولة رئيس جديد"، وأكسبته تجارته ثروة تقدر بأكثر من مليار دولار وحصوله على لقب "ملك الشوكولاتة".