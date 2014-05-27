الجيش الأوكراني يشن هجوماً على مطار دونيتسك

شن الجيش الأوكراني هجوماً جوياً وبرياً لاستعادة السيطرة على مطار دونيتسك الذي اقتحمه الانفصاليون. وسجل استخدام للمدفعية الثقيلة ونيران المروحيات وتحليق الطائرات المقاتلة بعد إعلان الجيش الأوكراني إطلاق "عملية مكافحة الإرهاب" في المطار الذي أغلق بالكامل وألغيت كافة الرحلات. ونصح رئيس بلدية دونيتسك السكان بملازمة منازلهم وتفادي التوجه إلى المناطق القريبة من المطار ومحطة السكة الحديد بعد معارك أسفرت عن سقوط "ضحايا مدنيين".

في المقابل، حثت روسيا الحكومة الأوكرانية الاثنين على وقف ما أسمته عملية عسكرية ضد شعبها، ودعت بعثة المراقبة الدولية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التحقيق في اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا في مدينة دونيتسك بشرق البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "فيما يتصل بتقارير عن اشتباكات مسلحة قرب دونيتسك أدت إلى خسائر بشرية، نوجه نداء عاجلاً إلى قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا إلى تقديم معلومات مفصلة عن الأحداث هناك"، وأضاف البيان قائلا "نتوقع معلومات موضوعية وشاملة في هذا الشأن من ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن السلطات في كييف.. وإيقاف العمليات العسكرية ضد شعبها".