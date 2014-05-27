فقدان الاتصال مع فريق لمنظمة أوروبية شرق أوكرانيا

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال مع أحد فرق المراقبين منذ مساء الاثنين في دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأفادت المنظمة في بيان أن "بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فقدت الاتصال حوالي الساعة 18:00 الاثنين مع أحد فرقها متمركز في دونيتسك" أثناء قيامه بـ"دورية روتينية".

وأوضحت أن الفريق مؤلف من 4 أعضاء دوليين في بعثتها الخاصة للمراقبة بدون أن توضح جنسياتهم.

ودارت معارك ضارية بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا الاثنين، في محيط مطار دونيتسك الدولي الذي اقتحمه المتمردون وأكدت كييف الثلاثاء استعادة السيطرة عليه.

وتوجه أكثر من 1000 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من الهيئات الدولية إلى أوكرانيا لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وفاز فيها الملياردير بترو بوروشنكو المؤيد للغرب.

