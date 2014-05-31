أوباما يستعد للقاء الرئيس الأوكراني في بولندا

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، سيلتقي الرئيس الأوكراني المنتخب بترو بورشنكو، الأربعاء المقبل، أثناء زيارة رسمية إلى بولندا.

وهذا اللقاء الذي يأتي قبيل تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد المقرر في السابع من يونيو، وسيجري في إطار جولة أوروبية يقوم بها أوباما ستقوده أيضا إلى بلجيكا وفرنسا، كما أوضح مساعد مستشار الأمن القومي بن رودس.

وتهدف هذه الجولة إلى طمـأنة دول أوروبا الشرقية حيال التزام الولايات المتحدة الدفاع عن أمن حلفائها بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم.

وكان أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع بوروشنكو، الثلاثاء الماضي، لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا الأحد الماضي.