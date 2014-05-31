اختفاء فريق ثانٍ من المراقبين الدوليين شرق أوكرانيا

فقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاتصال مع فريق ثانٍ من المراقبين في شرق أوكرانيا الذي يشهد معارك قاسية بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، فيما تقول كييف إنها تتقدم في مواجهتهم.

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس الجمعة أنها فقدت الاتصال منذ مساء الخميس بفريق ثانٍ لها مؤلف من 4 مراقبين أجانب ومترجم تركي أوقفهم مسلحون في سيفيرودونيتسك في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

يأتي هذا بعد أيام على فقدان المنظمة الأوروبية منذ الاثنين الاتصال بفريق أول من 4 مراقبين، هم: دنماركي واستوني وتركي وسويسري في دونيتسك.

ويعكس اختفاء المراقبين حالة الفوضى التي تعيشها مناطق شرق أوكرانيا وترافقها عمليات سرقة ونهب وخطف وحواجز في الطرقات ومبانٍ حكومية يحتلها رجال مسلحون.

يذكر أن أكثر من 200 شخص من جنود أوكرانيين وانفصاليين ومدنيين في عملية "مكافحة الإرهاب" التي أطلقتها السلطات الأوكرانية في 13 أبريل للتغلب على الحركة الانفصالية الموالية لروسيا، والتي تتهم موسكو بالوقوف خلفها.