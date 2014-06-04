أوباما يؤكد للرئيس الأوكراني الالتزام بدعم بلاده

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الأربعاء، أنه أكد للرئيس الأوكراني المنتخب، بترو بوروشنكو، على "التزام الولايات المتحدة التام" بمستقبل أوكرانيا.

وصرح أوباما أمام صحافيين بعد لقائه بوروشنكو في وارسو، بأن "الولايات المتحدة ملتزمة بشكل تام إلى جانب الشعب الأوكراني، ليس فقط في الأيام أو الأسابيع المقبلة، بل في السنوات المقبلة".

ويمثل اللقاء ثاني مبادرة قوية إزاء كييف غداة عرض خطة لأمن أوروبا الشرقية بقيمة مليار دولار.

وهذه أول زيارة لبوروشنكو إلى الخارج منذ انتخابه في 25 مايو، بينما تتواصل أعمال العنف في أوكرانيا.

وفي إشارة لدعم الولايات المتحدة القوي، ستشمل المباحثات مساعدة عسكرية أميركية إلى أوكرانيا.

وسينضم أوباما إلى قادة دول أوروبا الوسطى والشرقية المجتمعين في وارسو للمشاركة في مراسم الذكرى الـ25 لأول انتخابات ديمقراطية في بولندا، الدولة السابقة ضمن الكتلة السوفياتية.

وتكتسب هذه الاحتفالات أهمية خاصة بسبب الأزمة بين الغربيين وموسكو بعد قيامها بضم القرم.

وتنتظر خطة الأمن بقيمة مليار دولار، التي أعلنها أوباما الثلاثاء باعتبارها "مبادرة لطمأنة أوروبا"، موافقة الكونغرس عليها.

وتنص الخطة على نشر قوات أميركية جديدة برية وبحرية وجوية في أوروبا الشرقية.

وحث أوباما أيضا في وارسو دول الحلف الأطلسي على زيادة نفقاتها العسكرية.