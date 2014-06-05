مجموعة السبع تهدد موسكو بعقوبات جديدة

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مساء الأربعاء روسيا إلى وقف زعزعة استقرار أوكرانيا تحت طائلة فرض عقوبات جديدة عليها.

وقال قادة الدول السبع في بيان إثر اجتماعهم الأول في إطار عشاء عمل "نحن موحدون لإدانة مواصلة روسيا انتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا". وأوضح البيان أن "ضم روسيا للقرم بشكل غير قانوني وأعمال زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا هي غير مقبولة، ويجب أن تتوقف".

وأضاف "نحن مستعدون لتكثيف العقوبات المحددة الهدف وتنفيذ عقوبات إضافية لفرض متاعب اقتصادية جديدة على روسيا إذا استدعت الأحداث هذا الأمر".

كما دعت المجموعة روسيا إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي جرت في 25 مايو، وإنهاء سحب قواتها العسكرية من قرب الحدود مع أوكرانيا ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى أوكرانيا". كما حثت روسيا على استخدام نفوذها لدى الانفصاليين المسلحين كي يلقوا السلاح ويتخلوا عن العنف.