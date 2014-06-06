أول لقاء بين بوتين ورئيس أوكرانيا المنتخب

التقى الرئيسان الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وبيترو بوروشنكو، الجمعة، للمرة الأولى على هامش الاحتفالات بالذكرى السبعين للإنزال في النورماندي، كما ذكر المحيطون بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وأضاف المصدر نفسه أن الرئيس الفرنسي "جمع بوتين وبوروشنكو في قصر بينوفيل على هامش الاحتفالات" مباشرة قبل غداء القادة العالميين الذين يشاركون في ذكرى الانزال.

وتابع المصدر أن الرئيسين الروسي والأوكراني "تصافحا وتحادثا بشكل طبيعي. كان الأمر عبارة عن حديث عادي وجدي بين زعيمين".

وقال المصدر الفرنسي أيضاً أن "مسألة إطلاق حوار بين الاثنين حول الإجراءات الممكنة لتخفيف التوتر، وإجراءات وقف لإطلاق النار (بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين للروس) ستناقش خلال الأيام المقبلة".

وهو اللقاء الأول بين بوتين وبوروشنكو الذي انتخب في الخامس والعشرين من مايو الماضي ومن المفترض أن يتسلم مهامه الرئاسية السبت.

ووصف أخيراً هذا المصدر اللقاء بأنه "تقدم متواضع" نحو التوصل الى حل سياسي للأزمة.

وأتاحت مشاركة بوتين في الاحتفالات بالذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي لمواجهة القوات النازية، الفرصة لقيام عدد من القادة الغربيين بإجراء مباحثات معه بشأن الوضع في أوكرانيا.