خامس رئيس أوكراني.. بوروشنكو يؤدي اليمين الدستورية

نُصب الملياردير الموالي للغرب بترو بوروشنتكو، اليوم السبت، رئيساً خامساً لأوكرانيا المستقلة أثناء حفل السبت في البرلمان بالعاصمة كييف، وسط حضور العديد من رؤساء الدول والحكومات الأجانب.

وأدى بوروشنكو (48 عاما)، الذي انتخب في 25 مايو من الدورة الأولى بحصوله على 54.7% من الأصوات، اليمين على الدستور والإنجيل، وأُعلن رئيسا من قبل رئيس المحكمة الدستورية.

ويخلف بوروشنكو بذلك الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي عزل في أواخر فبراير بعد حمام دم في الميدان في كييف، وهرب منذ ذلك الحين إلى روسيا، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الأوكرانية الحكومية انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد.

وبدأ الرئيس الأوكراني حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إيجاد مخرج لأزمة لا سابق لها منذ انتهاء الحرب الباردة.

واتفق بوروشنكو وبوتين على إطلاق المفاوضات اعتبارا من الأحد في كييف، في سابقة منذ بدء التصعيد في الأشهر الأخيرة.

وعقد اللقاء على هامش الاحتفالات بالذكرى السبعين لإنزال النورماندي التي أكد خلالها القادة الغربيون، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، دعمهم له.

ويعد الرئيس الأوكراني من كبار رجال الأعمال، وجمع ثروته من صناعة الشوكولاتة.