مقتل 49 عسكرياً أوكرانياً في طائرة أسقطها المتمردون

أعلن ناطق عسكري أوكراني أن 49 شخصاً على الأقل قتلوا، اليوم السبت، في طائرة نقل عسكرية أوكرانية أسقطها متمردون موالون لروسيا في لوغانسك (شرق أوكرانيا).

وقال فلاديسلاف سيليزنيوف، الناطق العسكري الأوكراني، لوكالة "فرانس برس": "إنها معلومات أولية، ويجري التحقق من عدد الأشخاص الذين كانوا على متن" الطائرة. وهو أكبر عدد للقتلى منذ أن بدأت كييف قبل شهرين عملية "لمكافحة الإرهاب" في شرق أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت في بيان أن "الإرهابيين أطلقوا النار من رشاش ثقيل وأصابوا طائرة من طراز ايليوشين 76 تابعة للجيش الأوكراني، كانت تقل جنوداً في عملية تبديل وعلى وشك الهبوط في مطار لوغانسك".