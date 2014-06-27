الإفراج عن 4 مراقبين أوروبيين في شرق أوكرانيا

افرج متمردو شرق اوكرانيا الموالون للروس عن اربعة مراقبين لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا وقد وصلوا ليل الخميس الجمعة الى فندق في دونيتسك، معقل الموالين للروس في شرق اوكرانيا.



وقال الكسندر بوروداي"رئيس وزراء جمهورية دونيتسك" التي اعلنها الانفصاليون من طرف واحد "لقد تم اطلاق سراحهم بدون شروط. يتعلق الامر بدنماركي وتركي وسويسري واستوني اذا لم اكن مخطئا". وبدا المراقبون الاربعة المفرج عنهم متعبين ومتوترين ورفضوا التحدث الى الصحافيين.



وقال الرجل الثاني في بعثة منظمة الامن والتعاون في اوروبا باوكرانيا مارك اثيريغنتون "نشيد بعودة اعضاء البعثة الاربعة بعد غياب استمر 31 يوما".



واضاف "نحن قلقون جديا على مصير زملائنا الاربعة الاخرين" في اشارة الى فريق اخر تابع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا معتقل افراده منذ 29 ايار/مايو في مكان ما بشرق اوكرانيا لدى المتمردين.



واوضح بوروداي ان مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا كانوا معتقلين لدى احد زعماء المتمردين في منطقة لوغانسك المجاورة.



ويؤكد قادة الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك باستمرار انهم لا يسيطرون في منطقتهم على جميع المجموعات شبه العسكري التي تحارب القوات الاوكرانية.



ومن جهة اخرى، اعلن بوروداي ان المقاتلين الموالين للروس استولى مساء الخميس على قاعدة اوكرانية في دونيتسك بعد عدة ساعات من المواجهات المسلحة.