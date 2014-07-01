الاتحاد الأوروبي يعد لعقوبات إضافية على روسيا

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إعداد عقوبات أخرى ضد روسيا نظراً لعدم مساهمتها في خفض التوتر في الأزمة الأوكرانية، مؤجلاً إلى الاثنين المقبل احتمال اتخاذ قرار لفرض تلك العقوبات، وفق ما أفادت مصادر أوروبية.

وقرر سفراء الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد "تكثيف" التحضير للعقوبات التي ستبقى في نطاق استهداف أشخاص معينين، كما أضافت المصادر.

لكن بما أن الوضع ميدانياً "يفتقر إلى الوضوح" بعد قرار كييف عدم تمديد وقف إطلاق النار أمام الانفصاليين، فضل أعضاء الاتحاد التأني ريثما ينعقد الاجتماع الطارئ المتوقع الاثنين المقبل، وفق المصادر.

وقال دبلوماسي أوروبي في الأثناء "طلب من خبراء" العمل على توسيع العقوبات التي تستهدف مسؤولين وكيانات روسية وموالية لروسيا.

وأوضح مصدر من الاتحاد الأوروبي أن توسيع العقوبات سيكون "كماً ونوعاً"، ويستهدف "مزيداً من الأشخاص على قاعدة أوسع"، لكن لا يتعلق الأمر بالانتقال إلى تدابير تندرج في المرحلة الثالثة وضرب قطاعات برمتها من الاقتصاد الروسي".

وإذا حصل تطور كبير في الوضع، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية.

وقد أمهل قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الجمعة في بروكسل، ثلاثة أيام روسيا كي تتخذ خطوات ملموسة تهدف إلى خفض التوتر في شرق أوكرانيا.

وفي الأثناء، حاولت موسكو من خلال التفاوض مع باريس وبرلين السعي لتمديد وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، لكن تلك المساعي فشلت مساء الاثنين.