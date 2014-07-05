الرئيس الأوكراني يرفع علم بلاده في معقل الانفصاليين

أمر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الجيش اليوم السبت برفع علم البلاد في سلافيانسك معقل الانفصاليين بشرق أوكرانيا بعد علمه بأنباء انتصارات الجيش هناك.

وفي وقت سابق ذكر وزير الداخلية ارسين افاكوف أن عددا كبيرا من الانفصاليين الموالين لروسيا فروا من المدينة إثر إطلاق نار مكثف من جانب القوات الأوكرانية.

ونشر بوروشينكو على صفحته على الإنترنت أن رئيس أركان القوات المسلحة الذي عُين حديثا أبلغه أن الانفصاليين حاولوا اقتحام خطوط القوات الحكومية وجرى قصفهم بقذائف مورتر. وفقد الانفصاليون دبابة ومركبات مدرعة أخرى.

وتابع الموقع: "أعطى الرئيس الأمر برفع علم الدولة على مكاتب مجلس بلدية سلافيانسك" في إشارة لمبنى رئيسي كان يسيطر عليه الانفصاليون.

وقتل أكثر من 200 جندي في اشتباكات منذ بدء العمليات العسكرية ضد الانفصاليين، وتركزت القوات الأوكرانية حول سلافيانسك التي يقطنها نحو 130 ألف نسمة منذ انطلاق ما سمّته "عملية مكافحة الإرهاب".

وشنت الحكومة هجوما جديدا الثلاثاء الماضي بعد أن قرر بوروشينكو عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.